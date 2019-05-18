Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что утроившему стрельбу в Керченском колледже Владиславу Рослякову помогли проникнуть в здание. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, из видео ясно, что это было продуманное действие, и стрелку явно кто-то помог войти.

«Он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут. Он переоделся, <…> сначала взорвал столовую, потом пошел убивать — спокойно, выдержанно», — отметил Бастрыкин.

Он также добавил, что причинами действий Рослякова стали неустроенность и социальный протест.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин рассказал о мотивах керченского стрелка.

17 октября прошлого года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек и также пострадали более 50 человек.