Экс-офицера ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

Суд приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Кевина Мэллори к 20 годам тюремного заключения, которого обвиняли в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Как отмечается, его также приговорили к пяти годам пребывания под надзором после освобождения.

В сообщении минюста подчеркивается, что американский экс-сотрудник предал свою страну и своих коллег.

Ранее сообщалось, что Мэллори передал представителю китайской стороны четыре документа, один из которых был классифицирован как «совершенно секретный». Еще два имели пометку «секретно».

Обвинение также считает, что он планировал передать еще четыре правительственных документа.