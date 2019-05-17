«Аэрофлот» прокомментировал информацию об ошибках пилотов SSJ 100
В авиакомпании «Аэрофлот» опровергли информацию о нарушении инструкций экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, якобы ставшей причиной катастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Согласно заявлению «Аэрофлота», закрылки были в положении, которое соответствует посадочной процедуре.
Кроме того, в авиакомпании уточнили, что выпуск интерцепторов был невозможен из-за отсутствия устойчивого пробега.
В «Аэрофлоте» заключили, что СМИ неверно истолковали документ Росавиации, в котором нет информации об ошибках экипажа.
Ранее сообщалось, что Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100.