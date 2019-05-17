Названы подробности изъятия 12 млрд рублей у полковников ФСБ

У арестованных сотрудников ФСБ в ходе обысков изъяли наличность и ценности на сумму более 12 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о начальнике одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилле Черкалине и его коллегах Дмитрие Фролове и Андрее Васильеве.

Источник отмечает, что ценности хранились в квартирах и банковских ячейках, сумма может увеличиться, так как найдено было не все.

Также следователи разыскивают связанных с арестованными лиц, так как на их счетах также могут находиться похищенные средства.

Ранее суд частично одобрил иск на изъятие имущества полковника МВД России Дмитрия Захарченко на 484 млн руб.