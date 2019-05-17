У следствия возникли вопросы к экипажу самолета SSJ 100
Следователи рассказали о претензиях к работе самолета SSJ 100, в результате ЧП с которым в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По предварительным данным, следователи не имеют претензий к техническому состоянию самолета, но у них есть вопросы к членам экипажа.
«Претензий к технике особых нет», — отметил источник.
При этом, отвечая на вопрос, является ли основной версией ошибка экипажа, источник сказал: «В принципе, да».
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.
Ранее сообщалось, что пострадавших членов экипажа в ЧП с SSJ 100 выписали из больниц.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.