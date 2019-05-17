По делу полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей, сообщили СМИ

В ходе обысков в рамках дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина изъяли сумму превышающую обнаруженную у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, пишет «Росбалт» со ссылкой на источники.

Отмечается, что сумма, эквивалентная 12 млрд рублей, была обнаружена и изъята при обыске в рамках «дела Черкалина» на трех квартирах.

По словам источник, подозревается, что деньги могли быть получены за покровительство от представителей коммерческих структур.

Ранее суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн руб.