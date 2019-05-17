Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске

В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную мэрию.

Отмечается, что 12-летний школьник одной из омских гимназий наткнулся на острый наконечник и получил тяжелую травму живота. Ребенка тогда госпитализировали. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Выяснилось, что ученик упал с крыши склада учебного заведения на забор, когда его стали ругать работники школы.

После проведения проверок было решено снять острые пики со всех заборов школ в городе.

«Все штыри с заборов должны быть демонтированы в ближайшее время», — уточнили в мэрии.

По некоторым данным, школьник уже идет на поправку. СК возбудил дело против сотрудников гимназии, проявивших халатность.

Ранее сообщалось, что ребенок убегал из школы по крыше и упал животом на острый забор.