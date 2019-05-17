Глава оперативного управления МВД объявил об отставке

Генерал-лейтенант полиции и глава оперативного управления МВД Анатолий Якунин в ближайшее время покинет свой пост, пишет «Коммерсантъ».

Об этом газете рассказал сам Якунин.

«Мне уже больше 55 лет. И пришло время заняться новым делом», — сказал Якунин.

Он не уточнил, чем именно собирается заниматься, однако намекнул, что его интересует возрождение традиций боевого самбо.

По информации «Ъ», в понедельник, 13 мая, Якунин встретился со своими подчиненными и объявил им, что уйдет в отпуск, из которого не собирается возвращаться.

Ранее сообщалось об отставке главы ингушского МВД.