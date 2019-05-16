У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер «Извинись за Екб». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел около 16.00 мск.

Акция длилась непродолжительное время.

Со стороны РПЦ было составлено заявление в правоохранительные органы.

Волков отметил, что участники снимали происходящее на камеру, а затем уехали.

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