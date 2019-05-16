Путин высказался о воровстве в лесной отрасли

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации в лесной области страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам лидера, в настоящее время ситуация требует вмешательства, в отрасли нужно наводить порядок.

«…там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям», — заявил Путин.

Он добавил, что проблема незаконного пользования лесом особенно актуальна для Иркутской области.

Ранее Путин высказался по поводу ситуации с детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 млн руб., но которая существует только по документам.