Путин высказался о воровстве в лесной отрасли
Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации в лесной области страны, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам лидера, в настоящее время ситуация требует вмешательства, в отрасли нужно наводить порядок.
«…там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям», — заявил Путин.
Он добавил, что проблема незаконного пользования лесом особенно актуальна для Иркутской области.
Ранее Путин высказался по поводу ситуации с детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 млн руб., но которая существует только по документам.