«Какая наглость!»: Путин о ситуации с детской площадкой в Рязани

Российский президент Владимир Путин высказался по поводу ситуации с детской площадкой в Рязани, на которую было выделено 4 млн руб., но которая существует только по документам, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, эта история является «криминальной». Уточняется, что осенью 2018 году прокуратура поручила городской администрации устранить нарушения, но площадка не появилась.

«Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!» — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге.