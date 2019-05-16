Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам главы государства, он узнал об этой «чисто региональной истории» только вчера и удивился, потому что обычно люди просят о строительстве храма.
«Храм должен объединять людей, а не разъединять», — заявил Путин.
Он добавил, что необходимо учитывать мнение местных жителей при решении этого вопроса.
«Есть простой способ — провести опрос и меньшинство должно подчиниться большинству», — сказал Путин.
Он добавил, что по итогам опроса мнение меньшинства тоже должно быть учтено. В случае возведения храма инвесторы должны высадить в нужном для жителей месте другой лес и разбить сквер. Задача местных властей заключается в нахождении оптимального решения для проблемы.
Ранее 70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге.