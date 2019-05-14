У здания КС Украины произошла потасовка

У здания Конституционного суда Украины произошла стычка представителей националистических партий со сторонниками президентского «Блока Петра Порошенко»/, передает РИА «Новости».

У здания суда проходил митинг против закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Столкновения произошли после того как националисты обвинили действующего президента Петра Порошенко в неудачах украинских силовиков в Донбассе.

Сторонники БПП в свою очередь начали кричать «Позор».

После этого произошла небольшая потасовка, которую оперативно прекратили правоохранители.