Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным очевидцев, активистов выгнали за пределы стройплощадки.

Отмечается, что на площадку также пришли и те, кто одобряет строительство храма.

В настоящее время других подробностей нет.

Также пока не было и официального комментария.

Ранее сообщалось, что протестующие устроили драку с полицией из-за строительства ГЭС в Грузии.