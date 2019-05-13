Надпись Russia сорвали с куртки мужчины на Украине

В Харькове с куртки мужчины сорвали с помощью ножа надпись Russia. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что неизвестные остановили на улице мужчину в синей куртке с надписью на спине. Один из них отрезал надпись Russia с куртки, повредив при этом всю заднюю часть куртки.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее «черный агитатор» был обнаружен в Харькове.