Суд приговорил убийцу нижегородского журналиста почти к 10 годам тюрьмы

Нижегородский районный суд приговорил Дмитрия Панкратова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в убийстве тележурналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что гособвинение запрашивало для Панкратова наказание в виде десяти лет лишения свободы.

«Панкратов на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений поднял камень и нанес им три удара в область головы Суворову. Смерть Суворова наступила от открытой черепно-мозговой и черепно-лицевой травм», — сказала судья Ольга Коловерова.

После убийства Панкратов отправился в психбольницу, куда его госпитализировали с параноидальным синдромом, однако психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде убили журналиста.