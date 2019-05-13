Первое видео из разрушенного Нотр-Дама показал ABC News

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Американский телеканал ABC News показал эксклюзивные кадры внутри разрушенного после масштабного пожара собора Парижской Богоматери.

В Нотр-Дам первым из журналистов допустили корреспондента ABC News Дэвида Мьюира. В здание его провел отставной французский генерал Жан-Луи Жоржелен, которого президент Франции Эммануэль Макрон поставил на руководящую должность в группе по восстановлению Нотр-Дам.

Внутри здания еще остались обугленные части разрушенного шпиля, который рухнул во время пожара 15 апреля. Кроме того, от пожара остались два больших пустующих отверстия на потолке, через которые иногда проливается дождь. Дыры заслоняет специальная защитная сетка.

С момента пожара, который «ошеломил» весь мир, прошел почти месяц, отмечает телеканал. К тушению пожара были привлечены сотни людей. Чтобы остановить пламя потребовалось несколько часов.

Ранее сообщалось, что вблизи Нотр-Дам по-прежнему запредельный уровень свинца.