Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Из-за столкновения двух автомобилей на автотрассе в Алма-Атинской области Казахстана погибли девять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Уточняется, что ДТП произошло 12 мая на 109-м километре трассы.

По последним данным, в результате аварии скончались девять человек.

«Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области», — отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, одна из машин вылетела на встречную полосу и столкнулась с другим автомобилем.

В настоящее время ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП пострадали не менее 25 человек в Испании.