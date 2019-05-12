Прокурор, генерал и епископ пронесли одно и то же фото в «Бессмертном полку»

В Мордовии министр МВД Юрий Арсентьев, прокурор республики Александр Филимонов и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин пришли на шествие «Бессмертного полка» 9 мая с фотографиями одного и того же человека, но подписали его разными именами. Об этом сообщается в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «Вконтакте».

В записи в паблике утверждается, что снимки с шествия 9 мая опубликовала пресс-служба МВД по республике Мордовия, но впоследствии оригинальный пост был удален.

«По какой-то причине министр МВД Юрий Арсентьев, прокурор РМ Александр Филимонов и Владыка Вениамин на троих выбрали одного человека для участия в акции бессмертный полк, но решили подписать фотографии разными именами: Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич», — говорится в сообщении.

Запись в группе была опубликована анонимно.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку».