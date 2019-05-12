Сотни яков умерли от голода и холода в Гималаях

Порядка 300 яков умерли от голода, холода и снегопада в Гималаях в штате Сикким на северо-востоке Индии. Об этом пишет газета The Hindustan Times.

По данным издания, из-за сильных холодов владельцам животных пришлось спуститься с гор, где они живут и разводят яков, бросив их там. При этом место обитания животных из-за снегопадов оказалось отрезано от внешнего мира. Доставить корм для яков с помощью вертолетов также не получилось из-за погодных условий.

По словам главы районной администрации Северного Сиккима Кумара Ядава, гибель животных в текущем году — это «катастрофа». Он добавил, что в среднем в результате холодов погибают 10-15 яков.

Ранее сообщалось, что в Тибете из-за снежных бурь погибли более 4 тысяч животных.