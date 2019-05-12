Заплывшего в реку дельфина спасли в Сочи

Телеканал РЕН ТВ выложил видео, на котором видно, как мужчина спас случайно заплывшего в реку дельфина.

Этот инцидент произошел в поселке Лоо. Очевидцы сняли происходящее на видео.

По словам специалистов, дельфины не в состоянии долго прожить в пресной воде. Однако благодаря помощи мужчины, у млекопитающего появился шанс выжить.

Уточняется, что дельфина выпустили в море, которое находилось поблизости.

Ранее зоозащитники сообщили о десятках мертвых дельфинов в Крыму.