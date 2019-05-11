Грабители заполучили две тушки индейки с помощью игрушечного пистолета

Неизвестные, угрожая игрушечным оружием, отобрали две тушки индейки у украинского предпринимателя на трассе Киев-Одесса, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на Нацполицию Украины.

Стоимость украденных индеек в ведомстве оценили в 3000 гривен (около 7,5 тыс. руб.). По данным украинской Нацполиции, автомобиль грабителей удалось остановить уже спустя несколько минут после инцидента.

Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств две тушки индейки и предмет, похожий на оружие. Как выяснилось впоследствии, автомат, которым угрожали нападающие, оказался игрушечным.

Ранее американская индейка попалась на краже со взломом.