Минкульт Порошенко перечит Филарету: УПЦ КП растворилась в ПЦУ

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Минкульт Украины заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) прекратила существование, когда вошла в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), передает УНИАН со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет созвал на встречу епископов, чтобы обсудить восстановление «Киевского патриархата», который был распущен объединительным собором.

Ведомство напомнило, что постановлением Поместного собора бывшей УПЦ КП деятельность этого объединения «была прекращена путем объединения и присоединения к созданной» ПЦУ.

В украинском минкульте подчеркнули, что приказы о регистрации устава УПЦ КП утратили силу.