Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

Белорусские таможенники обнаружили у гражданки России около 100 кг экстази, которые женщина пыталась перевезти в Польшу. Об этом говорится в сообщении на сайте Таможенных органов Белоруссии.

По данным пресс-службы, россиянка была задержана в пункте пропуска Домачево на границе Белоруссии и Польши при попытке провезти в Евросоюз наркотики, спрятанные в ее автомобиле в тайниках.

Отмечается, что женщина пыталась пересечь границу через «красный» коридор, задекларировав электросамокат и напольный кондиционер.

Подчеркивается, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных белорусскими таможенниками за последние 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию, выпускавшую 25 тысяч таблеток экстази в сутки.