«Я вас всех убью»: пассажир Ryanair устроил истерику посреди полета
Мужчина напал на пассажиров и экипаж самолета Ryanair, пишет британское издание The Sun.
Как отмечается, он поклялся «убить всех на борту».
Нападавший, в частности, угрожал пилотам, бросался на стюардессу с огнетушителем, кидал на пол чашки. По словам очевидцев, он неоднократно пытался открыть двери самолета во время полета.
Пассажирка Джоди Фишер рассказала, что она вместе с сестрой пыталась успокоить мужчину и посадить его на место.
«Он схватил мою футболку и разорвал ее. Он сломал мой телефон и сорвал часы с запястия», — отметила Фишер.
Девушка добавила, что нападавший укусил ее сестру.
Когда самолет приземлился в Гран-Канарии, мужчину задержала испанская полиция.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира.