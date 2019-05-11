«Я вас всех убью»: пассажир Ryanair устроил истерику посреди полета

Мужчина напал на пассажиров и экипаж самолета Ryanair, пишет британское издание The Sun.

Как отмечается, он поклялся «убить всех на борту».

Нападавший, в частности, угрожал пилотам, бросался на стюардессу с огнетушителем, кидал на пол чашки. По словам очевидцев, он неоднократно пытался открыть двери самолета во время полета.

Пассажирка Джоди Фишер рассказала, что она вместе с сестрой пыталась успокоить мужчину и посадить его на место.

«Он схватил мою футболку и разорвал ее. Он сломал мой телефон и сорвал часы с запястия», — отметила Фишер.

Девушка добавила, что нападавший укусил ее сестру.

Когда самолет приземлился в Гран-Канарии, мужчину задержала испанская полиция.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Португалии из-за «невыносимого запаха» от пассажира.