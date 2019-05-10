Массово отменяются вылеты на SSJ-100

«Аэрофлот» отменил 14 вылетов на самолете Superjet 100 из столичного аэропорта Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани.

Согласно расписанию, отменены парные рейсы в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

При этом вчера, 9 мая, были отменены 12 вылетов на Superjet 100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.

Ранее эксперт прокомментировал «Газете.Ru» участившиеся отмены рейсов на самолете SSJ-100.