Коломойский считает языковой закон раскалывающим общество
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что принятый закон о языке имеет негативные черты, которые могут расколоть общество. Об этом он сообщил украинским СМИ.
При этом он задался вопросом, подпишет ли его действующий президент страны Петр Порошенко.
«Я с ним не согласен, честно говоря, это раскалывает общество», — отметил Коломойский.
Бизнесмен также высказал предположение, что эта инциатива не будет исполняться.
«Например, в Советском Союзе было большое количество законов, которые массово не исполнялись, как и в последующих постсоветских странах», — подчеркнул Коломойский.
Он напомнил о правиле, что если закон нарушает права 80% граждан, то это плохой закон.
Ранее сообщалось, что у Зеленского раскритиковали закон об исключительности украинского языка.