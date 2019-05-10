Коломойский считает языковой закон раскалывающим общество

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что принятый закон о языке имеет негативные черты, которые могут расколоть общество. Об этом он сообщил украинским СМИ.

При этом он задался вопросом, подпишет ли его действующий президент страны Петр Порошенко.

«Я с ним не согласен, честно говоря, это раскалывает общество», — отметил Коломойский.

Бизнесмен также высказал предположение, что эта инциатива не будет исполняться.

«Например, в Советском Союзе было большое количество законов, которые массово не исполнялись, как и в последующих постсоветских странах», — подчеркнул Коломойский.

Он напомнил о правиле, что если закон нарушает права 80% граждан, то это плохой закон.

Ранее сообщалось, что у Зеленского раскритиковали закон об исключительности украинского языка.