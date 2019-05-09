5 человек госпитализированы из-за падения деревьев в Москве

Пятеро человек доставлены в больницы в Москве после падения деревьев из-за грозы, сообщает .ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения грода.

Там рассказали, что в скорую помощь обратились пять человек, которые были госпитализированы.

Все уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, уточнили в депздраве.

Ранее сообщало о 10 пострадавших 9 мая в Москве из-за грозы.

Ранее Гидрометцентр объявил в столице желтый уровень погодной опасности, а порывы ветра достигли 17 м/с.