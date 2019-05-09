Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие «Бессмертного полка» собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА «Новости».
По ее словам, в рамках акции состоялось 3,7 тысячи мероприятий.
«В ходе проведения ежегодного шествия «Бессмертный полк» состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации. В патриотической акции приняли участие более 10 миллионов человек», — сказала Волк.
В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция «Бессмертный полк». Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в центре Москвы.