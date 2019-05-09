«Бессмертный Грут»: в Киеве на шествие вынесли портреты персонажей Marvel

В Киеве к шествию в честь Дня Победы «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», присоединились люди с издевательским портретами, передает NewsOne.

Участники пронесли портреты в военной тематике с персонажами из фильмов Marvel: «партизан Грутенко», «сержант Халков», «сержант Локиренко», «Микола Фьюренко», «рядовой Ракета» и другими.

Также на шествии заметили портреты порноактрисы Саши Грей, Иосифа Сталина, героев сериала «Игра престолов» и других актеров и политиков.

В соцсетях акцию назвали «Бессмертный Грут».

Ранее в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.

В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция «Бессмертный полк». Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.