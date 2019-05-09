Путин вышел на «Бессмертный полк»

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в центре Москвы, передает РИА «Новости».

Он идет в самом начале колонны с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича.

Отмечается, что Путин участвует в этой акции уже в пятый раз.

В День Победы в России и зарубежных странах по традиции, установившейся несколько лет назад, проходит акция «Бессмертный полк». Дети, внуки, правнуки фронтовиков и тружеников тыла проходят в этот день парадом, неся фотографии своих предков, участвовавших в войне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.