Как пожилым людям защититься от мошенников, рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым гражданам о том, как защититься от мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, следует придерживаться нескольких правил. В частности, нужно бережно относиться к своим персональным данным и документам.

«Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)», — отметили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор советует не перезванивать по номеру, с которого вам сообщили по смс о блокировке карты или списании денег.

Ранее сообщалось, что мошенники наживаются на жертвах ЧП SSJ 100.