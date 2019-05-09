Как пожилым людям защититься от мошенников, рассказали в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор дал рекомендации пожилым гражданам о том, как защититься от мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, следует придерживаться нескольких правил. В частности, нужно бережно относиться к своим персональным данным и документам.
«Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)», — отметили в ведомстве.
Также Роспотребнадзор советует не перезванивать по номеру, с которого вам сообщили по смс о блокировке карты или списании денег.
Ранее сообщалось, что мошенники наживаются на жертвах ЧП SSJ 100.