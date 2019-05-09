Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в катастрофе с SSJ 100

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, который сгорел 5 мая в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, некоторые пациенты могут быть выписаны после майских праздников.

«Однозначно кое-кто будет выписан, все в лучшем состоянии», — отметила Скворцова.

Однако министр добавила, что две пострадавшие еще находятся в тяжелом состоянии.

«Самая тяжелая в институте Склифософского», — уточнила Скворцова.

Ранее сообщалось, что эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.