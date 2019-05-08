Десятки человек пострадали при крушении самолета в Мьянме

В результате аварийной ситуации с самолетом Biman Bangladesh Airlines пострадали 30 человек, сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на посла Бангладеш в Мьянме Манджурула Карима Хан Чодхури.

Он уточнил, что 19 пострадавших госпитализированы, в их числе двое пилотов.

«Еще 11 пассажирам была оказана помощь в медпункте аэропорта», — добавил посол.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение самолет Biman Bangladesh Airlines. В результате жесткой посадки воздушное судно развалилось на три части.