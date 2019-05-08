Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети

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Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Москва-подход, просим возврат, 1492, потеря радиосвязи. Самолет в «директ моуде» (Direct mode)», — сказал один из пилотов.

Диспетчер ответил: »Аэрофлот 1492, СИЮ, снижайтесь, эшелон 80».

Поясняется, что Direct mode — «минимальный режим управления», при котором компьютер не вмешивается в действия пилота.

В предыдущей расшифровке эти слова приняли за фразу «горит в молнии».

Ранее сообщалось, что специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых «черных ящиков», сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.