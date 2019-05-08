Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о диагнозе

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что около 25% россиян, которые имеют положительный ВИЧ-статус, не знают о диагнозе, передает ТАСС.

«К сожалению, в России, около 25% инфицированных ВИЧ не знают о своем статусе», — говорится сообщении.

Отмечается, что всего в мире зафиксировано 36,9 млн человек, живущих с ВИЧ, при этом только 75% из них знают о своем положительном статусе.

Ранее российский Минздрав создал проект закона, который бы запрещал распространять сведения, призывающие россиян отказаться от лечения ВИЧ.