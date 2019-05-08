Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/12341599/upload-AP_19126415306581-pic905-895x505-92685.jpg">

Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых «черных ящиков», сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Источник добавил, что в настоящее время эксперты занимаются анализом полученной информации.

Он также уточнил, что в самолете стояли «черные ящики», произведенные американской компанией L-3 Communications.

Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ 100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.