Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Специалисты завершили расшифровку параметрического и речевого самописцев, так называемых «черных ящиков», сгоревшего 5 мая в Шереметьево Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Источник добавил, что в настоящее время эксперты занимаются анализом полученной информации.
Он также уточнил, что в самолете стояли «черные ящики», произведенные американской компанией L-3 Communications.
Ранее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ 100.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.