Бутину выпустят из тюрьмы раньше, чем она хотела

Россиянку Марию Бутину, которую осудили в США, выпустят раньше, чем она сама того хотела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся американскому минюсту.

До этого Бутина заявляла, что надеется выйти на свободу к 23 ноября 2019 году.

Однако по данным Бюро, ее выпустят уже 5 ноября 2019 года.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Россиянка признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.

Ранее она выразила надежду, что сможет вернуться на родину в начале мая.