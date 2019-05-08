Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

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Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах. Об этом он написал в инстаграме.

По его словам, в поисковых работах задействованы четыре кинологических расчета, а также два вертолета.

«Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов», — подчеркнул Хорохордин.

Группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина. Двоим девушкам из группы удалось выжить.

Ранее был опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае.