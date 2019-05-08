Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах. Об этом он написал в инстаграме.
По его словам, в поисковых работах задействованы четыре кинологических расчета, а также два вертолета.
«Силами МЧС предпринимаются все меры для поиска туристов», — подчеркнул Хорохордин.
Группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина. Двоим девушкам из группы удалось выжить.
Ранее был опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае.