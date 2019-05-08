Суд отказался досрочно выпускать организатора убийства Политковской

Московский районный суд Рязани решил не выпускать по УДО осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской экс-сотрудника МВД России Дмитрия Павлюченкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам источника, заключенный за убийство останется в тюрьме и продолжит нести свое наказание.

Уточняется, что такое решение суд вынес 8 мая. В зале суда находилась семья Павлюченкова. Сам экс-сотрудника МВД следил за решение по видеосвязи из колонии.

Стоит отметить, что в 2012 году суд приговорил Павлюченкова к 11 годам заключения. По решению суда, он останется в рязанской колонии до 22 августа 2022 года.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве в подъезде своего дома 7 октября 2006 года.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ присудил €20 тысяч в пользу родственников Политковской.