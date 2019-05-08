«Это ненормально»: эксперт об участившихся отменах рейсов SSJ-100

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За сутки из-за технических неполадок были задержаны три рейса Sukhoi Superjet 100. Участившиеся задержки настораживают, заявил «Газете.Ru» кандидат военных наук, эксперт в области безопасности полетов Алексей Власов.

«Вообще такое количество задержек — это ненормально. У иностранных самолетов такого числа отказов нет. Есть перечень незначительных отклонений, с которыми лайнеры спокойно летают. Рейс откладывается, только если произошло что-то серьезное. Такие частые замены редки. Люди, которые занимаются техническим обслуживанием самолетов «Airbus» и «Boeing» в ходе техосмотра исключают вероятность каких-либо сбоев», — пояснил он.

Власов подчеркнул, что частые задержки SSJ-100 не связаны с желанием «Аэрофлота» перестраховаться после трагедии в «Шереметьево».

«Боимся, не боимся – такого нет. Если перевозчик даст слабину и отменит полеты, компания потерпит огромные убытки. В экономическом плане это не разумно. Однако «Суперджетов» всего произведено 130 штук. Учитывая, что Airbus и Boeing тысячи, и неполадки у них происходят редко, число отказов у SSJ-100 настораживает», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Рига SSJ-100 не смог вылететь из Шереметьево.