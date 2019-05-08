Мемориальная плита рухнула на девочку-селянку

В одном из сел Курганской области на 10-летнюю девочку упала бетонная плита с мемориального комплекса. Об этом говорится в пресс-службе регионального управления СК.

Как отмечается, двоюродный брат девочки забрался на плиту мемориала павшим в Великой Отечественной войне и начал ее раскачивать. В конце концов, плита упала на стоящую внизу девочку.

Уточняется, что ребенок был госпитализирован, а по факту произошедшего началась доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве рабочего убило плитой весом 500 кг.