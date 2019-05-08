Названа причина задержки вылета SSJ 100 из Ростова в Москву

Источник в экстренных службах Ростова-на-Дону рассказал, почему еще один самолет SSJ-100 не смог взлететь. Об этом сообщает ТАСС.

До этого стало известно, что SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за технической неисправности.

Выяснилось, что в самолете заело педаль, поэтому всех пассажиров пересадили на другие рейсы.

Также сегодня, 8 мая стало известно, что очередной SSJ 100 не смог взлететь из Шереметьево.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.