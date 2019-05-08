Еще один SSJ 100 не смог взлететь из-за поломки

Очередной самолет SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным источника, самолет SSJ-100 должен был вылететь утром 8 мая, но всех пассажиров сняли прямо с борта самолета и отправили в столицу другими рейсами.

«После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что SSJ-100 не смог взлететь из Шереметьево.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.