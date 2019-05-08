Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае

Появился список туристов, погибших при сходе лавины на Алтае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина. Двоим девушкам из группы удалось выжить.

Среди погибших числятся: Николай Симонов (руководитель группы), Игорь Блинов, Сергей Науменко, Валерия Одаренко, Юлия Воробьева, Дмитрий Шарифулин и Иван Фоканов.

Ранее сообщалось, что выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии.