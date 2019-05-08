Китайская Global Times обвинила США в нытье после скандала с «концлагерями» для мусульман

Китайская газета Global Times, которая часто отражает представления истэблишмента КНР, опубликовала редакционную колонку после того, как Вашингтон сделал резкое заявление о лагерях перевоспитания мусульман, назвав их «концентрационными».

На прошлой неделе помощник министра обороны США Рэндалл Шривер назвал центры образования и профессиональной подготовки в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе Китая «концентрационными лагерями». Согласно газете, такие центры перевоспитания необходимы, чтобы предотвратить новую волну экстремизма и терроризма. В пример приводятся теракты в Новой Зеландии и Шри-Ланке.

Издание расценивает комментарий американского чиновника «по очернению» действий китайских властей в Синьцзяне как более широкую «клеветническую кампанию» для подавления Китая. Газета отмечает, что Вашингтон не может навредить ситуации в автономном китайской регионе, так как это было бы сложно реализовать с дипломатической точки зрения.

«Поэтому мы не должны обращать внимание на нытье некоторых официальных лиц США», — говорится в материале.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала расследование о масштабном уничтожении мечетей в Китае.