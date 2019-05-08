Ученики школы в Колорадо расстреляли одноклассников, есть жертвы

Двое учеников школы в Хайлендс-Ранч в 40 км от Денвера в американском штате Колорадо открыли огонь по своим одноклассникам, сообщает NBC.

Отмечается, что в результате стрельбы восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Reuters, ссылаясь на данные шерифа, уточняет, что 18-летний ученик скончался от полученных травм.

Мотивы стрелявших в настоящий момент неизвестны.

В конце прошлого года сообщалось, что в Северной Каролине произошла стрельба в школе.