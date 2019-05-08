«Всегда помогал людям»: мать о погибшем бортпроводнике сгоревшего SSJ-100

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Юлия Карева, мать погибшего в загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева, рассказала «Пятому каналу» о характере своего сына.

По ее словам, Моисеев с пятого класса школы мечтал стать летчиком, однако не смог поступить в специализированную военную академию. После службы в армии он начал обучение в университете в Петербурге и устроился работать бортпроводником. На этой должности он успел проработать немногим более года.

«Он был очень добрый, отзывчивый, всегда помогал людям, никогда никого не обижал, никогда никому плохого слова не сказал. Порядочность, смелость, отважность — это все в нем присутствовало», — сказала Карева.

5 мая в результате экстренной посадки и последующего пожара на борту Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

Ранее сообщалось, что Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ-100.