Освобожден один из захваченных во Франции заложников

Неизвестный молодой человек, который захватил заложников в табачном магазине в Бланьяке, отпустил одного из заложников около 20.30 мск, передает Franceinfo.

Отмечается, что 17-летний захватчик продолжает удерживать еще трех женщин, которые являются директором магазина и сотрудницами.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции. Примерно в 17.30 (18.30 мск) он дважды обстрелял сотрудников правоохранительных органов, чтобы отодвинуть оцепление подальше от магазина.