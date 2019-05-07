7 лет тюрьмы грозит пилотам сгоревшего SSJ 100, заявил юрист

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Пилотам сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ 100 может грозить до 7 лет лишения свободы. Такое наказание суд может вынести, если подтвердится информация о том, что командир корабля не обладал достаточными навыками для посадки лайнера в ручном режиме.

Это нарушение регулирует статья 351 УК «Нарушение правил полетов и подготовки к ним», заявил «Газете.Ru» юрист Алексей Гавришев.

«Если выяснится, что пилоты не умели сажать судно в ручном режиме — например, при отказе автоматики – им грозит до 7 лет лишения свободы по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». Однако не выработка топлива и заход на посадку с перевесом, скачки самолета, из-за которых и произошло возгорание — все это предметы тщательного изучения. Ровно, как и обстоятельства аварии — каким образом давались команды пилотам с земли диспетчерами, каков был объем топлива. Однако отмечу, что статья 263 УК РФ, которая в том числе регулирует нарушение правил безопасности движения воздушного транспорт, распространяется на всех участников полета: механика, диспетчера и пилота. Их виновность или невиновность предстоит подтвердить», — пояснил адвокат.

Юрист при этом подчеркнул, что случаи, когда пилотов привлекают к уголовной ответственности, редки.

По его словам, чаще всего подобные дела возбуждаются в отношении механиков, отвечающих за техническое состояние судна.

«По статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» судили военного летчика в прошлом году. При заходе на посадку он случайно переключил не тот тумблер. Из-за этого истребитель на скорости свыше 250 км/ч сложил переднюю стойку шасси и «пропахал» взлетную полосу. Повреждения были устранены в течение месяца. В декабре дело закрыли в виду отсутствия состава преступления», — заключил Гавришев.

По факту возгорания SSJ-100 следственным комитетом возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следователи рассматривают три версии произошедшего – недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия и неисправность воздушного судна.